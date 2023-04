Monte Tondo, Docg Amarone della Valpolicella 2017

Monte Tondo è una realtà produttiva con una storia quasi quarantennale alle spalle, nota soprattutto per la sua vocazione bianchista, ma non mancano, nella sua offerta, declinata in un portafoglio etichette ricco e articolato, anche i rossi. 32 sono gli ettari vitati dell’azienda con sede a Monte Tondo di Soave (da cui si ricavano 200.000 bottiglie), distribuiti fra Soave e Monteforte d’Alpone e divisi tra alcuni significativi appezzamenti - Monte Tenda, Monte Foscarino e Monte Tondo - nella zona classica del Soave (allevati a Garganega e Trebbiano) e quelli di Campiano, dove sono coltivate le varietà classiche destinate ai vini della Valpolicella, con la zona di Caldiero ad ospitare i vitigni bordolesi e il Pinot Grigio, destinati ai vini fuori dalle due denominazioni principali. È dal 1985 che la dinastia Magnabosco conduce questa cantina, con Gino a dare il là alle vicende enoiche familiari. Oggi nella gestione aziendale ci sono anche i figli Luca, in cantina, e Marta a gestire invece la parte commerciale. L’Amarone della Valpolicella 2017, maturato in barrique per almeno 30 mesi, profuma di ciliegia matura e sotto spirito, frutta secca, tabacco e spezie. In bocca, il sorso diventa subito avvolgente ma non pesante, sviluppandosi con tannini morbidi e pieni e buona fragranza acida, fino ad un finale solido e ampio, con ritorni speziati e piacevoli note di mandorla e nocciola a rifinitura.

