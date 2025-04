Monteci, Docg Amarone della Valpolicella Classico Costa delle Corone 2011

L’Amarone Classico Costa delle Corone 2011 - fermentato parte in acciaio e parte in legno, dove poi matura per 60 mesi - profuma di spezie, confettura di ciliegie, mandorla, tabacco, frutta rossa matura e cera. In bocca il sorso è morbido, caldo e ampio, dai tannini soffici che accompagnano uno sviluppo avvolgente fino ad un finale profondo e potente, dai ritorni fruttati e speziati. Monteci è la cantina della famiglia Righetti, che fin dall’Ottocento era ben conosciuta in Valpolicella. Un radicamento con il proprio territorio che rappresenta il filo conduttore anche dell’attuale proprietà (Ulisse, Gianluigi, Leonilda, Elisabetta, Stefano, Giulia, Francesco, Margherita, Valentina, Francesco e Geremia Righetti). Un’Azienda a dir poco familiare, dunque, che oggi conta su due cantine (una a Fumane e l’altra ad Arcè di Pescantina) e una superficie vitata coltivata a biologico suddivisa fra quella presente in Valpolicella, in Lugana e a Bardolino: un totale di 250 ettari, a rappresentare un nucleo produttivo significativo. La gamma etichette si declina in un ricco e articolato portafoglio dove trovano ampio spazio, evidentemente, le classiche denominazioni dell’areale - Valpolicella, Superiore, Ripasso, Amarone, Lugana e Bardolino - accanto ad un buon numero di Igt, sia bianchi che rossi, e di spumanti, chiaro segnale di una risposta sempre reattiva nei confronti delle nuove tendenze di mercato.

(fp)

