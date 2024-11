Monteleone, Doc Etna Rosso Qubba 2022

L’Etna Rosso Qubba 2022, composto da Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, è maturato per 12 mesi in tonneau. Il suo profilo aromatico è ben profilato e si accende su rimandi ai frutti di rovo, all’humus, alle radici e alla liquirizia, con tocchi ferrosi e speziati a rifinitura. Grintoso e polposo il sorso, dai piacevoli chiaro-scuri e dall’articolazione tannica vivace, che termina in un lungo e saporito finale ancora su toni ferrosi e speziati. Monteleone, azienda fondata dalla famiglia omonima e oggi condotta da Giulia Monteleone (ex giornalista) e dal compagno Benedetto Alessandro, enologo, è un recente progetto enologico (2017), che in poco più di un lustro ha saputo emergere con buona autorevolezza nell’affollato scenario enoico etneo. Avviato a partire da due ettari di vigna, con impianti del 1970 e alberelli risalenti al 1935, a pochi passi dal fiume Alcantara, si trova ai piedi dell’Etna a cinquecento metri sul livello del mare e vicini all’antica Cuba di Santa Domenica, insediamento di epoca bizantina evocato nel nome del vino oggetto del nostro assaggio Il resto della superficie vitata, si trova sul versante Nord dell’Etna a 700 metri di altezza sul livello del mare, in Contrada Pontale Palino, in un piccolo appezzamento di tremila metri ad alberello a piede franco prefilloserico. Per un totale, ad oggi, di 6 ettari a vigneto, da cui si ricavano 28.000 bottiglie di produzione complessiva.

(are)

Copyright © 2000/2024