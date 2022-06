Monteraponi, Docg Chianti Classico 2020

Una versione a dir poco deliziosa quella offerta da Monteraponi nel suo Chianti Classico 2020. I profumi sono fragranti e alternano piccoli frutti rossi e cenni di pietra focaia, con qualche accento di sottobosco e qualche tono affumicato. In bocca, il sorso possiede grande energia, sia acidica che tannica, risultando goloso e di continua vivacità, terminando con un finale in crescendo. Monteraponi, di proprietà di Michele Braganti - 10 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie - è una delle realtà più convincenti della denominazione del Chianti Classico e si trova nella sottozona di Radda in Chianti, areale ormai diventato di riferimento. L’azienda ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 2003, e, grazie anche al patrimonio di vecchie viti a disposizione, fin da subito ha abbracciato convintamente uno stile classicheggiante, per ottenere vini tipici da uve tipiche. Attenzione rigorosa in vigna, a partire dalla viticoltura biologica e una conduzione in cantina senza ricorso a nessun tipo di scorciatoia, con gli affinamenti affidati ai legni grandi, consegnano vini decisamente territoriali, dotati di ottima personalità, nonché di una confortante affidabilità qualitativa. Sono prodotti che trovano il loro punto di forza nell’alternanza aromatica tra note più intense e cenni più sfumati e in una progressione gustativa tesa, saporita e di grande energia.

(fp)

