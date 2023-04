Tenuta Monteti, Toscana Igt Rosso Monteti 2017

Il Monteti è il vino bandiera di Tenuta Monteti, che si trova a Capalbio, nella Maremma Toscana. Prende il nome, come la tenuta, dal colle che protegge la vigna dai forti venti del Mediterraneo, garantendo un ideale microclima alle viti che beneficiano, protette, della vicinanza del mare. Il Monteti 2017 ha regalato molte soddisfazioni all’azienda, nonostante un’annata difficile di arsura e siccità. “Dalle vetrate della nostra cantina vedevamo ad agosto i boschi del colle Monteti secchi e bruni come fosse pieno inverno - racconta Eva Baratta che con il marito Javier Pedrazzini conduce l’azienda fondata dal papà di Eva, quel Paolo Baratta più volte ministro e presidentissimo (per 16 anni, ndr) della Biennale di Venezia - Siamo andati a cercare questo vino pianta per pianta, riducendo drasticamente la produzione ma trovando piccole perle di qualità. Lo abbiamo fatto affinare con gran cura e atteso poi in bottiglia, e con nostra grande soddisfazione ci ha fatto vincere la Medaglia d’Oro al Concours Mondial de Bruxelles”. Nel bicchiere il Monteti 2017 presenta un colore di un profondo rosso granato, offre al naso sentori di frutta scura, sottobosco, grafite e torrefazione, con delicate note balsamiche. In bocca è lineare, intenso, intessuto di tannini armoniosi ed eleganti. Nel finale sviluppa una mineralità gustativa da vino di razza. Si abbina bene con arrosti, carni rosse alla brace e formaggi affinati.

(Cristina Latessa)

