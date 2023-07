Moser, Vigneti delle Dolomiti Igt Sauvignon Blanc Warth 2021

C’è una nuova etichetta in casa Moser, cantina di proprietà dell’ex campione di ciclismo Francesco Moser, che si è fatta conoscere, soprattutto, per la sua produzione di spumanti. Si tratta di un Sauvignon Blanc, che va ad ampliare la linea “Warth”, selezione di vini fermi con cui Carlo e Matteo, il primo figlio e il secondo nipote di Francesco, valorizzano le peculiarità del loro territorio. La viticoltura era già entrata nella vita del campione di ciclismo sin dal 1979, quando lui e il fratello Diego decisero di sviluppare gli appezzamenti di famiglia in Val di Cembra, a corollario dell’agriturismo di proprietà. L’attuale assetto aziendale, però, sarebbe arrivata solo nel 1987, quando Francesco, dopo l’addio al ciclismo, ampliava la superficie vitata, oggi 13 ettari, e realizzava una cantina più grande nella tenuta di Villa Warth. Il Sauvignon, ottenuto da uve provenienti dalle Colline di Trento e della Valle di Cembra, si affianca ai Gewürztraminer, Riesling Renano, Moscato Giallo, Müller Thurgau, Lagrein, Pinot Nero, Teroldego e la sua riserva, Rubro. La versione 2021, affinata in bottiglia per un anno, si mostra alla vista di un colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso, si susseguono profumi di fiori bianchi e gialli, frutta tropicale e cenni agrumati, ad accompagnare un sorso pieno e morbido, ma di sapidità continua, dall’intenso e persistente finale di nuovo fruttato.

(fp)

