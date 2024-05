Muzic, Doc Collio Friulano Valeris 2022

La cantina di San Floriano del Collio ha cominciato il suo percorso nelle vicende del Collio enoico a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, epoca in cui l’azienda cominciò ad imbottigliare in proprio. A guidarla c’è Giovanni Muzic, meglio conosciuto in zona come “Ivan”, affiancato dalla moglie Orieta e dai figli Elia e Fabijan. Si tratta di una realtà a conduzione squisitamente familiare, che coltiva 26 ettari a vigneto - prevalentemente posti nella Doc Collio ma anche con una quota iscritta ad Isonzo Doc ed allevati con le varietà locali più significative: Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Friulano e Picolit, con spazio anche per i vitigni internazionali, quali Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay e Pinot Grigio - per una produzione complessiva di 130.000 bottiglie. Con un portafoglio etichette che soprattutto guarda ai vini di territorio, caratterizzati da freschezza ed intensità e da una buona e confortante qualità, spalmata sull’intera gamma proposta. Il Friulano Valeris è bianco vinificato con brevissima macerazione sulle bucce e maturazione sui lieviti per almeno 4 mesi in acciaio. La versione 2022 profuma di fiori e frutti bianchi, con lampi leggermente fumé e rimandi alle mandorle tostate. In bocca il sorso è sapido, fragrante ed avvolgente, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante ancora sul frutto e su sfumature di erbe aromatiche.

