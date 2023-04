Nel segno dell’inclusione gli “WEmbrace Awards”, ideati da Art4sport e dalla campionessa Bebe Vio

Il movimento WEmbrace (che racchiude in sé gli eventi WEmbrace Games, WEmbrace Sport e ora anche WEmbrace Awards), ideato dalla talentuosa Bebe Vio con la onlus Art4sport, mira a far convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di inclusione, esaltando le qualità di tutti e abbracciandone le peculiarità: l’obiettivo è promuovere questo tipo di comportamenti stimolando sempre più persone e organizzazioni a sostenerne i valori. Nella Charity Night Gala Dinner, di scena nei giorni scorsi a Milano, condotta da Fabio Volo e supportata da Gruppo Zonin1821, una delle più importanti realtà del vino italiano, sono state presentate le storie e conferiti i riconoscimenti a chi ha mostrato e promosso con le sue azioni l’inclusivo spirito da “WEmbracer”. La onlus Art4sport punta a migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto e quella delle loro famiglie, utilizzando lo sport come terapia fisica e psicologica e promuovendo la conoscenza e la pratica dello sport paralimpico. “É per noi un grande piacere poter supportare WEmbrace - ha detto Francesco Zonin, vice-presidente Gruppo Zonin1821 - un movimento virtuoso, che mira alla promozione di un mondo più inclusivo, in cui la diversità e le differenze sono considerate valori umani da accogliere, tutelare ed incoraggiare”.

