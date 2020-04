Nielsen, gli acquisti del made in Italy alimentare volano online: +119% sul 2019

Italiani pazzi per lo shopping di cibo online. Lo riporta Nielsen, che ha registrato da metà febbraio a metà aprile una crescita settimanale media di oltre il doppio (+119%) rispetto all’anno precedente e un aumento del 178% nella settimana di Pasqua, con tre utenti su quattro che secondo l’ultimo rapporto di Netcomm non avevano mai acquistato prima su Internet. L’emergenza sanitaria ha, quindi, dato una forte spinta alla digitalizzazione del Paese, nel food come in altri comparti dell’e-commerce.

“Un fenomeno in realtà mondiale, e questo rappresenta una grande opportunità per il cibo italiano nel mondo, soprattutto in questo momento in cui molte persone si dilettano a cucinare, preparare nuovi piatti, consultare ricette online o seguire corsi di cucina sul web. La formazione incide molto sul consumo, soprattutto sul consumo consapevole e informato, dell’acquirente, che vuole conoscere la cultura e la qualità del prodotto”, spiega l’esperto di marketing digitale Giulio Gargiullo, che parlerà delle opportunità del digitale per il Made in Italy nella web conference organizzata dalla Camera di Commercio di Viterbo.

Il valore degli acquisti online in Italia, nel 2019, ha sfiorato i 31,6 miliardi di euro, registrando un +15% sul 2018, l’incremento in valore assoluto più alto di sempre (4,1 miliardi di euro).

