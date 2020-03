Nino Franco, Doc Treviso Prosecco Rustico

La cantina Nino Franco nasce a Valdobbiadene nel 1919 grazie ad Antonio. Col figlio Nino, l’azienda cresce, si consolida ed espande. Ma è Primo, figlio di Nino, a dare alla cantina un’impostazione moderna, focalizzando il proprio progetto enologico su un preciso modello di qualità, appreso durante le sue numerose esperienze di viaggio e di studio. All’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, si intensifica il controllo sulla conduzione dei vigneti (quasi tutti nel territorio di Valdobbiadene, ad eccezione di alcuni appezzamenti dislocati nella zona di Cartizze), mantenendo comunque una stretta collaborazione con alcuni viticoltori fornitori della zona. Primo è affiancato in azienda dalla moglie Annalisa, che si occupa di Villa Barberina, relais aziendale acquistato nel 2004, e dalla figlia Silvia che supporta tutte le scelte produttive, strategiche e commerciali di una realtà vinicola che sforna in media oltre 1.000.000 di bottiglie. Il Rustico della cantina Nino Franco incarna perfettamente la filosofia del vino adatto ad ogni occasione. Una versatilità “innata” nel Prosecco ma che in questa declinazione trova proprio la sua compiutezza. Di colore giallo paglierino brillante e dal perlage continuo, possiede profumi immediati di fiori e frutti, con le note di pera e mela a fare da protagoniste. Al palato è morbido e delicato, di buona fragranza e dalla bevibilità piacevolmente sapida.

