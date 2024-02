Nino Franco, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Nodi 2020

Da Nino Franco - produttore iconico di Prosecco - si producono 8 spumanti: il Primo Franco, fra i primi vini prodotti dalla cantina, fra i primi Prosecco col millesimo riportato; il Rustico, vino bandiera vinificato originariamente col fondo; il Nino Franco, bolla da alta collina dedicato al figlio del fondatore dell’azienda Antonio; il Rive di San Floriano, da vigne coltivate in pendenze vertiginose; il Grave di Stecca, frutto di un singolo vigneto circondato da mura; il Cartizze, dalla famosa collina dotata di microclima perfetto; il Faìve, rosato da salasso prodotto con Merlot e Cabernet Franc del Friuli; last but not least, il Nodi, che deve il suo nome ad una riuscita intuizione, che unisce i nodi delle piante centenarie del vigneto Col del Vent da cui proviene, ai nodi del vento che ne asciugano costantemente foglie e grappoli. Delicato nei profumi di glicine e pera, di scorza di limone e melissa, questa Glera della vendemmia 2020 si dimostra più deciso in bocca: sapido e leggermente amaricante, fresco e cremoso, ha il sapore del pompelmo, dell’uva spina, della mela granny smith e infine, di nuovo, glicine. Col del Vent non supera l’ettaro di grandezza e si trova poco fuori da Valdobbiadene. Testimonia - insieme al Grave di Stecca e al Rive di San Floriano - il grande interesse fin dagli esordi di Primo Franco (terza generazione) per l’aderenza territoriale del vino, che ha sempre associato ai “vini da vigneto”.

(ns)

Copyright © 2000/2024