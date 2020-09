“Non abbiamo più molto tempo a disposizione per capire che dobbiamo riconnetterci con la terra”

Parola di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. I suoi dialoghi con Papa Francesco, il concetto di agricoltura integrale, nel volume Terrafutura, presentato in Franciacorta, con la Fondazione Moretti. “Come dice il Papa fare del male alla terra vuol dire farlo agli uomini”. Dalla Chiesa, dalla scienza, da Slow Food, tante riflessioni sul tema cibo e ambiente, ancora troppo poco messe in pratica: “sul tema ambientale, il cibo sano, pulito e giusto è l’unica risposta che possiamo dare in questo momento storico”.

