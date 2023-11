Noventa, Ronchi di Brescia Igt Rosato L’Aura 2022

A Botticino, tra Brescia e il Garda, oltre al pregiato marmo si trova una piccola azienda vitivinicola biologica, Noventa, condotta dalle sorelle Rossella e Alessandra (con il marito Cristian Campana), che si sono fatte interpreti della rinascita della Doc che prende il nome da questo piccolo comune lombardo. Le vigne degli undici ettari dell’azienda biologica - Schiava Gentile e Sangiovese il blend che compone L’Aura - hanno da 30 a 50 anni e poggiano su tre alte colline ben arieggiate e composte da terreno marnoso-calcareo. Dopo aver raffreddato il mosto e tolto la feccia “grossolana” si passa alla sgrondatura in pressa, fino a che il colore assume una tonalità di “buccia di cipolla”. L’affinamento avviene per due terzi in botti di cemento e un terzo in acciaio, dove sono costantemente tenute in movimento le “fecce fini”. Il bâtonnage dura circa tre mesi, durante i quali le botti sono tenute all’esterno in modo che il gelo della notte renda il vino stabile in modo naturale. Ne esce un rosato elegante, sapido, persistente, strutturato e profumato, ideale per accompagnare piatti a base di pesce di lago, carni bianche e verdure. La bottiglia è chiusa con tappo Nomacorc Green Line in polimeri vegetali estratti da canna da zucchero, completamente riciclabili nella plastica. La cantina ha scelto questo tipo di chiusura perché unisce l’ottima prestazione al rispetto dell’ambiente e alla tutela dei coltivatori.

