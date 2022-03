Olianas, Isola dei Nuraghi Igt Bovale Perdixi 2019

Nel 2000 Stefano Casadei e la famiglia Olianas decidono di unire le proprie idee e dare vita ad un’azienda vitivinicola, basata sul desiderio condiviso di produrre vini di qualità, nel rispetto dell’ambiente e della natura. L’azienda si trova a Gergei, nel cuore del Sarcidano, tra Campidano, Marmilla e Barbagia, vale a dire all’interno di una Sardegna dove la natura è incontaminata e dove la vigna ha sempre fatto parte di un paesaggio ricco e suggestivo. La proprietà si estende su 23 ettari, 19 dei quali sono dedicati alla viticoltura, condotta a regime biologico, per una produzione complessiva oltre le 100.000 bottiglie. A Olianas si producono vini ottenuti esclusivamente dai classici vitigni di antica produzione sardi: dal Cannonau al Vermentino, dal Tintillu al Nasco, dal Bovale al Carignano e in cantina si utilizzano prevalentemente anfore (in alcuni casi per la fermentazione, in altri per la maturazione). Il Perdixi, oggetto del nostro assaggio, è vinificato e macerato per 30 giorni in anfore interrate per poi affinarsi ulteriormente in tonneau, e barrique, per 12/15 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2019 possiede una base aromatica ferrosa a cui si sovrappongono tocchi di piccoli frutti rossi, liquirizia e macchia mediterranea. In bocca, il sorso è succoso e non privo di chiaro-scuri con bei ritorni speziati nello sviluppo e lampi balsamici sul finale.

