Olimpiadi, tra i 20 imprenditori innovativi a “Casa Italia” a Parigi è stato celebrato anche il food

Cala il sipario sull’Olimpiade dell’Italia, e lo ha fatto in bellezza grazie al primo “oro” nella storia della pallavolo femminile, che porta ad un bottino importante di 40 medaglie conquistate dagli azzurri nelle diverse discipline, e tante emozioni regalate a chi, sugli spalti o su uno schermo, ha tifato per gli atleti del Belpaese. E, a proposito di Olimpiadi, a “Casa Italia”, il quartier generale azzurro di Parigi 2024 con il Coni, luogo di ritrovo per atleti e ospiti, spiccava una gigantesca mappa che celebrava anche l’Italia imprenditoriale dell’innovazione, raffigurata nell’arazzo monumentale di Giovanni Bonotto, “Panorama Italia”, tessitura gobelin in plastica riciclata e certificata, dove ha trovato spazio la “crema” del made in Italy, dalla scienza all’architettura, dalla chimica alla fisica. Ma, ovviamente, tra i 20 innovatori, raffigurati, non poteva mancare la gastronomia grazie ai nomi dell’imprenditore Giuseppe Ferro, ad dello storico pastificio La Molisana e protagonista del rilancio di quello che oggi è uno dei più importanti marchi food del made in Italy, e di Simone Mancini, imprenditore “fintech” creatore di Scalapay, innovativo sistema che permette di fare acquisti, ricevere subito il prodotto e pagare a rate con scadenza mensile, ma che in passato aveva dato vita anche ad un marketplace per il cibo fatto in casa e ad una piattaforma per vendere torte.

Il food & wine che è stato a suo modo protagonista proprio a “Casa Italia” durante i Giochi Olimpici e dove era possibile trovare la “carta dei vini”, selezionata da LT Wine & Food Advisory by Lorenzo Tersi, con il coordinamento di Luciano Ferraro (firma enoica e vicedirettore del quotidiano “Corriere della Sera) e Valentina Fanti, per “Casa Italia”, con 32 etichette (di 29 cantine) selezionate (16 vini rossi, 10 vini bianchi e 6 rosé) ed i piatti di Davide Oldani, chef stellato di “Casa Italia”.

