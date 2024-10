Olive, cambia la normativa: dopo l’acquisto, la consegna ai frantoi deve avvenire entro 6 ore

L’olivicoltore raccoglie le olive, e le vende al commerciante che, poi, le consegna al frantoio. A partire dal 1 luglio 2025 tutto questo processo dovrà consumarsi entro 6 ore ed a fare fede sarà la registrazione dell’avvenuta consegna nell’ambito del Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale. È quanto previsto nel Decreto 226 emanato dal Ministero dell’Agricoltura il 18 settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’introduzione della nuova disposizione mira così a garantire maggiore trasparenza nel commercio e a combattere le eventuali truffe legate alla compravendita delle olive: “si tratta di una novità normativa fondamentale per la tutela della qualità e dell’origine dell’olio d’oliva italiano - ha sottolineato David Granieri, presidente Unaprol - noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di strumenti efficaci per contrastare le crescenti frodi nel settore, causate anche dalla scarsità di prodotto in alcune annate. La registrazione obbligatoria delle consegne, entro 6 ore dall’acquisto, nel Sian rappresenta un passo avanti decisivo verso una maggiore trasparenza e tracciabilità della filiera olivicola, due principi per noi fondamentali. Il Sian è uno strumento indispensabile per tutelare le nostre eccellenze e l’origine dell’olio extra vergine di oliva italiano e auspichiamo che tale strumento possa essere adottato ed esteso a livello europeo”.

Il presidente Unaprol spiega anche l’importanza di attivare una cabina di regia per organizzare i controlli sugli operatori obbligati a rispettare le nuove disposizioni del Registro Telematico: “è fondamentale assicurare un’efficace applicazione delle nuove norme e sanzionare eventuali violazioni. Solo così potremo garantire ai consumatori un prodotto di qualità e tutelare il lavoro degli olivicoltori italiani”.

