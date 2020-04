“Once upon a time in Verona”: OperaWine & la grande bellezza dell’Italia del vino

Pensieri e ricordi, nel giorno in cui sarebbe dovuta andare in scena il tasting con le 100 migliori cantine selezionate da Wine Spectator. Racconto tra brindisi e riflessioni su un Belpaese enoico, visto da produttori di vini simbolo, come Priscilla Incisa della Rocchetta (Tenuta San Guido, culla del Sassicaia), ai vertici di Wine Spectator, Thomas Matthews e Alison Napjus, al “Message in a bottle” di Sting, al “The magic of Italy”, la magia del vino italiano, che presto, speriamo, tornerà a far brindare gli appassionati di tutto il mondo.

