Ornellaia “Vendemmia d’Artista” 2023, 300.000 dollari donati alla Guggenheim Foundation

Un ricavato di 300.000 dollari che sarà interamente devoluto da Tenute dell’Ornellaia del gruppo Frescobaldi alla fondazione Solomon R. Guggenheim per sostenere i programmi di conservazione e restauro delle opere della mostra Guggenheim Pop: 1960 to Now, in programma da giugno 2026 a gennaio 2027 nel Guggenheim di New York. A tanto ammonta il risultato finale dell’asta di beneficenza dei grandi formati e delle opere uniche della “Vendemmia d’Artista 2023”, edizione n. 18 del progetto che, dal 2009, vede Ornellaia affidare ogni anno a un artista contemporaneo (con nomi, negli anni, da Michelangelo Pistoletto a Luigi Ontani, da Ernesto Neto a Rebecca Horn, per citarne solo alcuni), l’interpretazione del carattere della nuova annata che va sul mercato, e che, in questa edizione, ha visto protagonista Marina Abramović, una delle figure più influenti dell’arte contemporanea, la cui Ornellaia Vendemmia d’Artista 2023 La Vitalità - che ha offerto una riflessione sul concetto di energia vitale, traducendo in immagini e simboli la forza espressiva e il dinamismo che caratterizzano l’annata - ha visto collezionisti di vino e arte provenienti da tutto il mondo contendersi i lotti unici nell’incanto organizzato on line da Bonhams, network globale di case d’asta.

“Siamo estremamente fieri del risultato di quest’asta, che contribuirà a preservare questo importante patrimonio artistico e a garantirne la fruibilità per le generazioni future - ha spiegato Lamberto Frescobaldi, presidente del gruppo di cui fa parte anche la celeberrima tenuta bolgherese - e siamo felici che il risultato di questa edizione possa contribuire ancora una volta alle attività della Fondazione Solomon R. Guggenheim, consolidando una collaborazione che si fonda sui valori condivisi di conservazione e accessibilità dell’arte”. Negli anni il progetto ha coinvolto straordinari artisti internazionali, invitati a interpretare il carattere di ogni annata attraverso opere originali destinate a personalizzare le etichette delle bottiglie e dei grandi formati battuti all’asta. “Marina Abramović ha saputo esprimere artisticamente la vitalità e la finezza del nostro vino in modo affascinante e coinvolgente. A nome di Ornellaia e di tutti gli appassionati di vino, desidero ringraziarla per la sua splendida ispirazione e creazione”, ha detto Lamberto Frescobaldi.

Dal 2009, ogni anno, un artista contemporaneo è invitato da Tenute dell’Ornellaia ad interpretare il carattere dell’annata attraverso la creazione di opere che personalizzano le bottiglie. Il progetto include i grandi formati (Doppie Magnum, Imperiali e il Salmanazar), impreziositi dall’artista e messi all’asta. I proventi sostengono fondazioni e musei in tutto il mondo, e, in 18 edizioni, ammontano ad oltre 3 milioni di dollari.

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