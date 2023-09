Oscar Farinetti e la chiusura di Fico Eataly World, la “Disneyland del cibo”: “mi è venuto male”

“Tra le cose che non mi sono venute propriamente bene diciamo che Fico è una di queste, anche se, detto tra parentesi, a me continua a piacere da morire ogni volta che ci vado. In genere gli imprenditori quando una cosa va male dicono “non siamo stati compresi”, invece la probabilità è che su questo progetto sono io che mi sono spiegato male”. Con Fico Eataly World a Bologna, il patron Oscar Farinetti non è riuscito a replicare il successo di Eataly, tanto che, con queste parole in un’intervista nella trasmissione “Uno, nessuno, 100Milan” condotta da Alessandro Milan e Leonardo Manera su “Radio24”, ha annunciato che il più grande Parco tematico dedicato al cibo italiano ed ai prodotti della “Food Valley” aperto nel 2017 a Bologna e ribattezzato la “Disneyland del cibo”, chiuderà il 31 dicembre 2023 e riaprirà ad aprile 2024.

Una chiusura, quella di Fico, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina, e “scommessa” da 140 milioni di euro, frutto di investimenti da parte di numerosi fondi e con la partecipazione diretta di tanti marchi importanti del food made in Italy, per riunire il meglio delle filiere agroalimentari italiane, sul modello di Eataly ma anche dell’“Expo Milano 2015”, nell’area di 10 ettari messa a disposizione dal Comune di Bologna, “solo per quattro mesi - ha detto Farinetti - poi riapro. I soldi ce li metto io, si chiamerà “Grand Tour Italia” e rappresenterà il viaggio nell’Italia delle Regioni: si entrerà in Valle d’Aosta e si uscirà dalla Sicilia e dalla Sardegna passando in mezzo a tutte le Regioni italiane. Racconteremo la biodiversità, con le osterie provenienti dal mondo Slow Food che cambieranno tutti i mesi, grandi aree didattiche, Regioni che porteranno lì le loro feste locali e folkloristiche. Sarà strepitoso, bellissimo”, aggiungendo che “sono arrivate le critiche e le critiche vanno accolte, si deve prendere atto e cambiare. Abbiamo una bella squadra e tornerà più bello e più grande che prima”.

Recentemente la famiglia Farinetti aveva acquisito il 100% della società di gestione, la Fico srl, mentre Coop Alleanza, finora socio al 50%, era uscita dalla gestione ma restando come azionista e finanziatore. Nuovo presidente è stato nominato Andrea Farinetti, figlio di Oscar Farinetti, mentre l’ad è Piero Bagnasco, ad di Fontanafredda, con l’annuncio di nuovi investimenti per un piano di rilancio da oltre 15 milioni con l’obiettivo di raggiungere il pareggio nel 2025. Ma era stato tolto anche il biglietto a pagamento che ha allontanato ancora di più i visitatori dal Parco - 400.000 nel 2022, a fronte dei milioni previsti fin dall’inizio, un numero più volte ridimensionato - già in crisi dopo la pandemia e non considerato abbastanza una meta turistica in Italia. E con il 2022 che si era chiuso con una perdita da 6,5 milioni di euro, debiti per oltre 18 milioni e un patrimonio netto negativo per 10 milioni.

