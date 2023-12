Paltrinieri, Doc Lambrusco di Sorbara Brut Grosso

Da Paltrinieri, una delle cantine più innovative di Sorbara, terra di grandi Lambruschi, nasce Grosso, Spumante Brut prodotto da uve Sorbara provenienti da un vigneto stretto tra i fiumi Secchia e Panaro. Il vino si presenta con una veste di colore rosato, tendente al ramato e con riflessi dorati, ed è caratterizzato da un perlage elegante, fine e persistente. Questo spumante dosaggio zero, che sosta sui lieviti almeno 24 mesi e affina in bottiglia almeno 6 mesi, segno di una cura unica, si presenta al naso elegante, con belle note floreali, principalmente di violetta, e agrumate che ne introducono altre più delicate, come pesca, frutta secca dolce e fragoline di bosco, che conferiscono a questo vino, insieme ad un accenno di sentori balsamici e di resina, una interessante complessità. Chi ama esplorare gli aromi e sa aspettare che il vino si ossigeni nel bicchiere grazie al perlage, può percepire anche una curiosa ed elegante nota di liquirizia capace di rendere questo naso ancora più interessante e sorprendente. L’ingresso in bocca è fresco, con bollicine che rendono, da subito, l’assaggio intrigante, con dominanti note agrumate insieme ad altre che ricordano la complessità percepita al naso. Il finale è fresco, lungo e piacevole, con eleganti sentori di scorza di lime. Spumante perfetto per un aperitivo o in abbinamento ad affettati, fritti o crudo e primi di pesce di fiume e di lago.

(Paolo Lauria)

