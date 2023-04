Paltrinieri, Doc Lambrusco di Sorbara Secco Frizzante Leclisse 2022

«È come un’eclissi solare: tutti sappiamo cos’è, ma quando ti capita di vederla è sempre una sorpresa. Succede così anche con lui, una sorpresa che ogni anno si rinnova». Barbara e Alberto Paltrinieri descrivono così il loro Leclisse Lambrusco di Sorbara Doc “Cru” Secco Frizzante, una piccola rivoluzione nel mondo Lambrusco: questo vino frizzante nasce dal solo mosto fiore, senza macerazione, con fermentazione alcolica e rifermentazione di almeno tre mesi, con metodo Martinotti. «Facciamo la prima fermentazione sul mosto depurato dalle impurità che normalmente ti ritrovi dopo la vendemmia dentro le vasche» raccontano Barbara e Alberto. Le uve arrivano dal vigneto più antico della famiglia Paltrinieri (il nonno Achille iniziò l’attività agricola nel 1926 nel cuore di Sorbara): la vigna del Cristo estesa per 15 ettari nella zona storica e più vocata di Sorbara, considerata un “cru”. Siamo in quel lembo di terra tra i due fiumi Secchia e Panaro, nella provincia di Modena. L’etichetta è la riproduzione di un quadro che Alberto regalò a Barbara. Leclisse ha un colore rosa tenue, cipria, con un perlage molto fine e persistente. Al naso si alternano note di frutti rossi, agrumi, biancospino e fiori bianchi. Ha una bella freschezza. La sua grande acidità e la sua gradevole frizzantezza lo rendono adatto per accompagnare aperitivi, crostacei e pesce crudo ma anche salumi e un bel piatto di tortellini.

(Fiammetta Mussio)

