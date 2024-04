Paolo Cottini, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2018

Nasce nel 2010 la cantina della famiglia Cottini, con sede a Fumane, grazie all’impegno di Paolo e di sua moglie Sara. I vigneti, che occupano una superficie di 7 ettari, sono collocati nella Valpolicella Classica, in diverse località - in Valle di Negrar e Valgatara - e su colline di differente altitudine, dai 580 ai 180 metri, con terreni anch’essi caratterizzati da qualità orografiche differenti, dove il sistema di allevamento adottato è quello tradizionale della “Pergola Veronese”. 50.000 le bottiglie prodotte mediamente in un anno e ripartite in un ricco portafoglio etichette che comprende, oltre ai vini della tradizione - Valpolicella, Ripasso, Amarone e Lugana - 5 vini ad Igt non privi di un approccio talvolta innovativo: il Paco (uvaggio a base di Corvina, Corvinone, Rondinella e Shiraz), il Castrum (Corvina in purezza), il passito Scriba (blend composto da Corvina, Corvinone, Rondinella e Rebo), lo spumante Zore (ottenuto da Corvina vinificata in bianco) e l’Elio (Merlot in prevalenza con una piccola aggiunta di Corvina). L’Amarone Classico 2018 - ottenuto da uve appassite per oltre 100 giorni e maturato in legno piccolo - profuma di more, ciliegia, anche sotto spirito, erbe aromatiche, cioccolato, cannella e grafite. In bocca il sorso è generoso ma non opulento e scandito da una buona carica sapida, che lo accompagna ad un finale intenso e ben modulato da rimandi balsamici.

