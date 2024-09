Parma, bontà e bellezza dell’Italia nella “Cena dei Mille” con le eccellenze della Food Valley

Una celebrazione della bontà e della bellezza dell’Italia, per mille commensali seduti in una scenografica tavolata nel cuore della Città Ducale, “capitale” della Food Valley, territorio per eccellenza dell’agroalimentare italiano, in cui nasce il maggior numero di prodotti tutelati da marchi di qualità del Belpaese, per un valore di 8,2 miliardi di euro di cui 2,7 derivanti solo dall’export, e che saranno gli ingredienti dei piatti firmati dallo chef stellato Davide Oldani e dal maestro pasticciere Iginio Massari, serviti sulle note del “Va pensiero” e della “Traviata” del grande compositore di Busseto, Giuseppe Verdi, grazie al contributo artistico del Teatro Regio - Verdi Off. Ecco la “Cena dei Mille”, all’edizione n. 5, domani, a Parma, promossa da Fondazione Unesco Parma Creative City of Gastronomy Unesco, guidata da Massimo Spigaroli (“re” del Culatello di Zibello all’Antica Corte Pallavicina), assieme al Comune di Parma, la regia di Parma Alimentare e il contributo dell’associazione Parma, io ci sto! Presenti, tutte e sei le filiere, a partire dalle Dop del Parmigiano Reggiano e del Prosciutto di Parma con i rispettivi Consorzi, cui si uniranno il latte (Parmalat), la pasta (Barilla), il pomodoro (Mutti e Rodolfi Mansueto) e le alici (Delicius, Rizzoli Emanuelli e Zarotti), simboli della doppia natura parmense di polo dell’industria alimentare, oltre che dell’enogastronomia tradizionale ed artigianale italiana. I vini? Dal Franciacorta al Chianti Classico Riserva di Capannelle, al Moscato d’Asti di Cordero San Giorgio, in collaborazione con l’Ais-Associazione Italiana Sommelier di Parma.

Ma, isole gastronomiche, vedranno protagoniste anche altre eccellenze del territorio: i Consorzi del Culatello di Zibello, della Coppa di Parma e del Salame Felino, dei Salumi Piacentini, dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e del Fungo di Borgotaro, oltre a Olio Coppini Arte Olearia. Il tutto accanto ai vini del territorio, dalle migliori etichette di Destinazione Turistica Emilia a quelle del Consorzio dei Vini dei Colli di Parma (che firma anche la mixology).

Il menù della cena, vede l’antipasto, Rosso Carpaccio di pomodoro accompagnato da cetriolo barattiere crudo, cipolle borettane e ultimato con una maionese di mandorle, realizzato da Alma-La Scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata dal maestro Gualtiero Marchesi, che ha sede nella Reggia di Colorno; il primo piatto firmato da Oldani, due stelle e stella Verde Michelin con il ristorante D’O a Cornaredo, che sarà la Sfoglia di pasta, ragù vegetale, pomodoro, anguria e vino passito; il secondo ideato da Parma Quality Restaurants, il Consorzio che riunisce oltre 40 ristoranti di Parma e provincia, ovvero il Filetto di Vitello dei 1.000; il pre-dessert dell’associazione di cuochi stellati Chef to Chef con Gino Fabbri, pluripremiato pasticciere bolognese, la Meringa, limone e basilico. Pensando a Parma; e, infine, il gran trionfo di arte pasticciera di Iginio Massari Alta Pasticceria, un panettone da 50 grammi, un mini maritozzo e quattro tipi di mignon selezionati dalla gamma del maestro pasticciere, ovvero tiramisù, setteveli, piemontesina e una sacher d’autore.

Ma non mancheranno anche il fondamentale servizio di sala per la riuscita della cena, grazie ai contributi dei team capitanati da Marzo Pizzigoni e Luciano Spigaroli. E, infine, Bormioli, nota azienda glassmaker parmigiana, realizzerà un piatto dedicato, per una “mise en place” tutta “made in Parma”. Parte del ricavato, sarà destinato a iniziative di beneficenza sul territorio.

Copyright © 2000/2024