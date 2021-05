Parmigiano Reggiano, la scuderia di campioni si allarga al volley: Caterina Bosetti brand ambassador

Squadra che vince non si cambia, anzi, si allarga. Il food made in Italy ha una lunga tradizione di testimonial sportivi, forse perché nei volti, nelle storie e nelle gesta dei campioni è possibile trovare similitudini con il lavoro di passione e sacrificio che c’è dietro ad un prodotto di successo e di eccellenza. Come il Parmigiano Reggiano che ha annunciato una nuova brand ambassador: è la pallavolista Caterina Bosetti, 27 anni, schiacciattrice originaria di Busto Arsizio e punta di diamante della Agil Volley e della Nazionale italiana con cui ha vinto, da giovanissima, il campionato del mondo nel 2011. Protagonista anche sui parquet di Brasile e Turchia con le maglie dei club Osacco e Galatasaray, Caterina Bosetti ha un palmares di tutto rispetto e sin da giovanissima si è distinta per un talento fuori dal comune per il volley, uno sport che è una “questione di famiglia”: il padre Giuseppe è stato Ct della Nazionale e mamma Franca Bardelli vanta 90 presenze con la divisa azzurra. Bosetti amplia la rosa di giovani atleti del Consorzio del Parmigiano Reggiano, composta da talenti come il tennista Jannik Sinner e la ginnasta Giorgia Villa, oltre al bolognese Matteo Neri e alla parmigiana Giulia Ghiretti, campioni nella scherma e nel nuoto paraolimpico.

“Siamo orgogliosi che Caterina Bosetti si sia unita alla nostra squadra - ha affermato il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli - il Parmigiano Reggiano è un’icona della tradizione, ma è allo stesso tempo un prodotto estremamente contemporaneo, in linea con uno stile di vita sano e dinamico”. Il Parmigiano Reggiano da anni punta ad essere alimento immancabile nella dieta degli sportivi, grazie alla presenza di calcio che è prezioso per chi fa attività fisica.

“Fin da piccola mangio il Parmigiano Reggiano - ha spiegato Caterina Bosetti -mi è sempre piaciuto ed in più è anche adatto alla dieta di noi sportivi. Io, per esempio, lo inserisco spesso come spuntino pre o post allenamento. Pertanto, sono molto contenta ed entusiasta di iniziare questa nuova collaborazione”.

