Pasqua, Doc Valpolicella Ripasso Superiore Famiglia Pasqua 2020

Non è forse il momento migliore per bere un Ripasso della Valpolicella, ma tenetevelo a portata di mano per una di quelle sere di pioggia e temporali cui ci ha abituato fin qui l'estate 2023. Magari permettetegli un breve passaggio in frigorifero, giusto per smorzare la parte più alcolica e far affiorare il lato succoso dell'amarena sotto spirito che accoglie subito il naso, seguita dai profumi umidi del bosco di corteccia, muschio e note terrose, cui si aggiungono le spezie, come la noce moscata e la liquirizia. Si fa spazio anche il cacao e la buccia d'arancia candita, entrambi protagonisti dei sapori in bocca, dove il calore si diffonde morbido e avvolgente, anche grazie ai tannini levigati ed un buon apporto glicerico. Non aspettatevi un vino eccessivamente strutturato però: c'è tanta sapidità e tanta frutta rossa - e tanta della sua acidità - a sostenere il sorso, che scorre a lungo, chiudendo su note speziate e ammandorlate. Questo Ripasso fa parte della linea classica dell'azienda veronese, chiamata “Famiglia Pasqua”. E forse questa è fra le poche concessione alla tradizione vera e propria, perché per il resto la famiglia si diverte molto a produrre etichette giovani, dissacranti e innovative, continuamente ispirati dal mondo dell'arte, con cui hanno costruito un fortissimo legame (note ed immancabili ormai le installazioni ideate per il Vinitaly e il sostegno alla Fondazione Arena di Verona).

(ns)

