Pasqua, Docg Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2019

Non stupisce che l’anno scorso la cantina Pasqua sia stata riconosciuta “Innovator of the Year” dalla rivista britannica Wine Enthusiast. Un po’ perché tutto il team della cantina è un vulcano di entusiasmo, ma soprattutto perché da anni l’azienda si diverte a giocare con il vino e con l’arte, creando etichette sempre nuove e fresche, e intrecciando i suoi affari con progetti culturali di tutto rispetto. Senza smettere di essere un brand solido con sedi in Cina e a New York. Oggi conta su un giro d’affari di quasi 61 milioni di euro, con 12,8 milioni di bottiglie prodotte e un export che supera l’87%. La visione e l’innovazione sono ovviamente il motore che traina Pasqua nel futuro, ma la base solida da cui è partita la famiglia non si è mai tradita: la Valpolicella. E infatti i rossi di casa coprono il 41% del fatturato. E infatti la linea classica ha un posto del cuore nella produzione aziendale. Si chiama Famiglia Pasqua (non a caso) e comprende le etichette rosse della tradizione veronese. Questo Amarone proviene dai vigneti aziendali in Valpantena, fermenta in acciaio e matura in barriques per poco più di un anno e mezzo. La versione 2019, in uscita a breve, ha un denso colore violaceo e profuma di fresco, grazie a note vegetali di ginepro e uva spina, di rovi e corteccia, insieme alla classica dolcezza di amarena. Il sapore in bocca è coerente al naso; intenso, pieno, aderente e caldo, chiude balsamico.

