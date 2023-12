Pasqua, Trevenezie Igt Rosé 11 Minutes 2022

Composto da un originale, a dir poco, blend di Corvina, Trebbiano di Lugana, Syrah e Carménère, il Rosé 11 Minutes è ottenuto proprio in quel breve spazio di tempo evocato nel suo nome, e cioè in quegli attimi che occorrono allo “skin contact” per definire le sue lievi tonalità rosate. Sempre all’insegna del numero “11” anche il resto della vinificazione: il mosto viene raffreddato in acciaio, dove resta per 11 ore, cioè il tempo perché avvenga la decantazione delle parti solide, a cui segue la fermentazione e successivamente una permanenza sulle sue fecce per 3-4 mesi, prima dell’imbottigliamento e della sua uscita sul mercato il gennaio successivo alla vendemmia. La versione 2022 profuma di fragola e rose, ad anticipare una bocca immediatamente piacevole, segnata da un buon residuo zuccherino e da un’acidità moderata, che lo rendono un vino versatile dal finale leggiadro e speziato. Pasqua è una delle realtà più importanti del Veneto enoico ed ha percorso un lungo tratto della storia delle cantine veronesi, a partire dal 1925 quando la famiglia omonima di origine pugliese la fondò. Oggi, l’azienda ha notevoli dimensioni e conta su 322 ettari a vigneto per quasi 13 milioni di bottiglie annue, declinate in un variegato portafoglio prodotti che comprende le maggiori denominazioni venete, con gli areali di Castello di Montorio, Mizzole e Monte Vegro, a far nascere le etichette più ambiziose.

(fp)

