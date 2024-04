Pasqua Vini oltreconfine per sostenere l’arte, nella prestigiosa Saatchi Gallery di Londra

Tra le realtà che più ha legato il proprio nome ed il proprio impegno al mondo dell’arte, la cantina sosterrà la mostra “Metamorphosis: Innovation in Eco Photography & Film” (26 maggio-28 luglio). Case history di successo di un vino italiano che, sempre più spesso, va oltreconfine per sostenere l’arte, per diffondere un messaggio tanto universale quanto la passione che c’è nel mondo per le nostre etichette. Con Pasqua che, anche a Vinitaly 2024, creerà un percorso tra gusto e cultura, degustazioni e arte.

Copyright © 2000/2024