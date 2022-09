Pasquale Pelissero, Docg Barbaresco Bricco San Giuliano Riserva 2019

Il Barbaresco Riserva Bricco San Giuliano riunisce quattro generazioni della famiglia Pelissero. La vigna fu piantata 25 anni fa da papà Pasquale. Quattro ettari attorno a un ciabot - una casetta per ricoverare attrezzi agricoli o per ripararsi dai temporali - con la statua di San Giuliano che dà il nome al cru o Menzione Geografica Aggiuntiva. «Non c’è documentazione certa ma c’era già quando nacque mio nonno Giuseppe nel 1901 - racconta Ornella Pelissero - era falegname, e fece la porta e le finestre del ciabot. Mi piace pensare che questa vigna e questo vino siano il legame che unisce le nostre quattro generazioni di contadini di Neive: da mio nonno a mio figlio Simone». Nel 2007 quando muore Pasquale, l’azienda produce solo il Cascina Crosa, lo storico Barbaresco. Il Bricco San Giuliano è il vino di Ornella: «Siamo rimasti produttori tradizionali: utilizziamo solo botti grandi e metodi di fermentazione tradizionali». A Simone, classe 1999, enologo, piace innovare in vigna e in cantina ma «sul Barbaresco non mette ancora le mani» sentenzia mamma Ornella. Il Bricco San Giuliano affina per due anni in botti grandi di rovere francese e almeno 6 mesi in bottiglia. Il 2019 è stato imbottigliato ad aprile: è un vino dalle grandi potenzialità, ma ha bisogno di qualche anno di bottiglia prima di essere bevuto e apprezzato nella sua complessità. Ornella consiglia di abbinarlo al cioccolato fondente.

(Fiammetta Mussio)

Copyright © 2000/2022