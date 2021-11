Passopisciaro, Terre Siciliane Igt Rosso Contrada R 2019

Quelle di Andrea Franchetti sono in buona parte di vecchie vigne ad alberello con età variabili tra i 70 e i 100 anni, sul versante nord dell'Etna, dove i suoli cambiano da zona a zona a seconda della composizione chimica delle colate che si sono succedute nei secoli. L'ultimo disciplinare della Doc Etna, riprendendo le antiche mappe catastali borboniche, consente ai produttori di aggiungere in etichetta il nome della contrada da cui provengono le uve, e bisogna dare atto a Franchetti che lui, già dal 2008, imbottigliava i suoi Cru da singola vigna, riportando sull'etichetta l'iniziale della contrada di provenienza. Contrada R dove la R sta per “Rampante” è la sua vigna più alta, si tratta di un impianto ad alberello di oltre 70 anni di età, al limite esterno della curva di livello di quota 1.000 che delimita verso l'alto la Doc. Paradossalmente quindi il Contrada R 2019 non può rivendicare né la Doc, né la menzione geografica Rampante, ma ciò non toglie che sia uno dei vini che meglio rappresentano l'Etna, sin dall'incredibile ampiezza e profondità del naso dove si riconoscono eleganti note di frutti rossi e pesca gialla matura, nuance minerali ferrose, arancia sanguinella e violette selvatiche, mentre l'apporto ben calibrato del legno regala note di spezie gialle e balsamiche. Fresca, autorevole e ben strutturata la bocca, dai tannini filigranati e una persistenza di rara lunghezza.

Copyright © 2000/2021