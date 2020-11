“Pasticceri & Pasticcerie” 2021 del Gambero Rosso: Iginio Massari “fuori concorso”

Matteo Dolcemascolo della pasticceria Dolcemascolo di Frosinone è il Pasticcere dell’Anno, secondo la guida “Pasticceri & Pasticcerie” 2021 del Gambero Rosso, mentre dopo aver primeggiato in tutte le precedenti edizioni, la storica Pasticceria Veneto di Iginio Massari, a Brescia, è stata messa fuori concorso, ricevendo, però, il premio “3 Torte d’Oro”, che ne sancisce, in un certo senso, l’irraggiungibilità, almeno per ora. Tra gli altri premi speciali la Novità dell’Anno è Fusto Milano di Milano, la Miglior Pasticceria Salata è Bompiani di Roma e la Miglior Comunicazione Digitale va a Gino Fabbri, pasticcere in Bologna e Pansa di Amalfi. Un premio, quest’ultimo, pensato in un periodo che ha sottolineato l’importanza della comunicazione digitale, della vendita online e delle proposte per asporto e delivery.

Dei 580 locali segnalati nella guida, 50 sono le new entry e 24 quelli in grado di ottenere il massimo riconoscimento, le “3 Torte”, con Lombardia (6) e Campania (5) in testa, seguite da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Toscana (2) e da Trentino Alto Adige, Puglia e Sicilia (1).

“In quest’annus horribilis per il mondo - dichiara Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso - sentiamo ancora di più la necessità di essere al fianco dei grandi professionisti soprattutto per supportarli nella fase del rilancio”. “Il nostro impegno per sostenere i maestri delle eccellenze del Made in Italy continua, soprattutto in questo momento storico”, ha aggiunto l’amministratore delegato Luigi Salerno.

Focus - Le “Tre Torte” della Guida “Pasticceri & Pasticcerie 2021” del Gambero Rosso

Piemonte

Dalmasso - Avigliana (Torino)

Fabrizio Galla - San Sebastiano Da Po (Torino)

Lombardia

Besuschio - Abbiategrasso (Milano)

Cortinovis - Ranica (Bergamo)

Dolce Reale - Montichiari [Brescia)

Ernst K Knam - Milano

Fusto Milano - Milano

Pasticceria Roberto - Erbusco (Brescia)

Veneto

Biasetto - Padova

Pasticceria Marisa - San Giorgio delle Pertiche (Padova)

Trentino-Alto Adige

Acherer Patisserie.Blumen - Brunico (Bolzano)

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere - Bologna

Rinaldini - Rimini

Toscana

Luca Mannori

Nuovo Mondo

Lazio

Bompiani - Roma

Belle Hélène - Tarquinia (Viterbo)

Campania

Maison Manilia - Montesano Sulla Marcellana (Salerno)

Pasquale Marigliano - Nola (Napoli)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro - Piaggine (Salerno)

Pepe Mastro Dolciere - Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno)

Sal De Riso Costa d’Amalfi - Minori (Salerno)

Puglia

L’Arte Bianca - Parabita (Lecce)

Sicilia

Sciampagna - Marineo (Palermo)

Copyright © 2000/2020