Pellegrino Artusi, “padre” della cultura gastronomica italiana, da oggi “parla” anche cinese

Dopo le innumerevoli edizioni in catalano, francese, giapponese, inglese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo e tedesco, Pellegrino Artusi, “padre” della gastronomia italiana, sbarca anche in Cina: “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene”, considerato da sempre uno dei testi fondanti della nostra cultura a tavola, viene pubblicato per la prima volta in mandarino, confermandosi nella sua contemporaneità un’opera letteraria di successo, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.

Un’iniziativa importante - che sarà presentata il 4 marzo a Bologna - non solo perché valorizza l’opera del grande gastronomo di Forlimpopoli, ma anche perché contribuisce a rafforzare nel mondo la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco. Artusi è stato anche un importante divulgatore, contribuendo a rafforzare e ad unificare la lingua italiana. Oggi il suo testo più famoso, a distanza di oltre 130 anni dalla sua prima pubblicazione, resta ancora oggi il capostipite dei manuali di cucina: 790 ricette che il mondo ci invidia, realizzate con le eccellenze della nostra agricoltura.

