Per metà degli italiani la colazione diventa il nuovo momento di socialità, più dell’aperitivo

La rivoluzione silenziosa delle prime ore del giorno è ormai sotto gli occhi di tutti: il mattino non è più una parentesi sonnolenta da superare in fretta, ma un vero rito sociale che ridefinisce il modo in cui italiani e trend globali vivono la convivialità. La colazione batte l’aperitivo per 1 italiano su 2, mentre negli Stati Uniti gli eventi di “coffee clubbing” crescono del +478%, trasformando cappuccini e caffè in protagonisti di un nuovo “happy hour” diurno. Secondo “The Food Institute”, queste occasioni sono aumentate del 478% su base annua, con picchi del 1.800% in città come Houston e un incremento delle presenze nei locali del +150%, confermando l’importanza crescente del caffè nella socializzazione quotidiana. Emerge dall’indagine Social Web Opinion Analysis (Swoa), condotta da Nescafé, una marca internazionale di caffè solubile creata da Nestlé, su un campione di 1.200 utenti tra i 20 e i 50 anni, che racconta un cambiamento culturale profondo: la nascita della “Gente del Mattino”, una generazione trasversale che vede nelle prime ore del giorno un terreno fertile per connessioni autentiche, idee e nuove direzioni. Non sorprende, infatti, che per il 41% degli italiani la colazione sia oggi il nuovo modo per stare insieme, libera da convenzioni e schemi, e che per uno su due rappresenti la migliore occasione per socializzare. A confermarlo ci sono anche gli hashtag che dominano i social, come #SlowMorning, insieme agli studi internazionali che fotografano un’accelerazione di tendenze come i “coffee rave” e la nascita di quasi 6.500 nuove attività dedicate al breakfast negli Stati Uniti.

In un mondo sempre più frenetico, ritagliarsi tra i 15 e i 30 minuti per la colazione non è più percepito come un lusso, ma come una scelta consapevole di chi desidera vivere senza rigidità e riappropriarsi della propria giornata e della propria vita fin dal primo minuto. Il risveglio diventa così uno spazio di libertà e di resistenza allo stress (40%), ma anche il momento in cui il caffè assume la forma di un vero “linguaggio personale” (51%), capace di raccontare chi vogliamo essere nel corso delle ore successive. Ricerche di istituti come GlobalData confermano che il mattino è diventato il segmento della giornata più “prezioso” per il benessere, un valore testimoniato anche dal fenomeno del “5 AM Club”, che - sebbene estremo - riflette una tendenza crescente: anticipare la sveglia non per lavorare di più, ma per dedicarsi a meditazione, lettura o cura di sé. Nasce così una nuova generazione che vive il mattino come uno spazio di gusto, libertà e relazione: la “Gente del Mattino”, composta soprattutto da giovani e millennial, ma aperta a chiunque scelga di esplorare, scoprire e vivere secondo il proprio ritmo. Uomini e donne che vedono in colazione e caffè non solo un gesto funzionale, ma un rito quotidiano capace di creare connessioni e di accompagnare l’inizio delle relazioni della giornata. Persone unite dallo stesso spirito: la voglia di ricominciare, ogni volta. Che sia vissuto in condivisione (40%) o come momento di qualità personale (33%), il mattino assume un valore nuovo, più consapevole.

Il caffè diventa così totem e linguaggio: non è solo energia (65%), ma anche un’esperienza sensoriale (45%) e un’occasione di socialità (52%), da vivere con famiglia (36%), partner (30%), amici (21%) o colleghi (15%). E questa rinnovata centralità del mattino si riflette anche nei luoghi: bar, coworking, caffè urbani o la propria casa diventano spazi dove rallentare, respirare, immaginare. Una scelta che, sempre più spesso, si estende ad altri momenti della giornata ogni volta che si sente il bisogno di ritrovare il proprio ritmo, di assaporare il gusto, o di concedersi una pausa condivisa.

In questo solco, il “coffee clubbing” rappresenta una nuova alternativa mattutina: trasforma momenti tipicamente serali in occasioni sociali da vivere a colazione. Secondo Ap News, il servizio di notizie online dell’Associated Press, una delle più grandi e autorevoli agenzie di stampa internazionali, nel 2025 negli Stati Uniti sono nate quasi 6.500 nuove attività dedicate a brunch e breakfast, con un incremento del +23% rispetto al periodo pre-pandemia. Un trend che conferma come la colazione stia diventando il nuovo “happy hour”, un appuntamento sociale a tutti gli effetti, dove il caffè smette di essere un semplice rituale quotidiano e diventa il protagonista di una trasformazione culturale globale.

I dati raccontano una rivoluzione discreta ma concreta: il mattino non è più solo l’inizio della giornata, ma un rito quotidiano che risponde al bisogno, sempre più diffuso, di allargare gli orizzonti, rimettersi in moto e vivere con maggiore autenticità e consapevolezza. Perché oggi, più che mai, il mattino ha davvero l’oro in bocca, conclude Nescafè.

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