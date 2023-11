Petrolo, Doc Valdarno di Sopra Merlot Galatrona 2019

Il Galatrona è il vino bandiera di Petrolo. Prodotto per la prima volta con l’annata 1994, è un Merlot in purezza le cui uve provengono dal vigneto “Galatrona-Feriale”, piantato in varie fasi nel corso degli anni Novanta del secolo scorso. Vinificato in cemento, matura in barrique, per 18 mesi. La versione 2019 ha tratti aromatici intensi e accattivanti, contraddistinti da accenti di frutta rossa matura e cenni di pepe, cannella, sottobosco, liquirizia, polvere di caffè e tabacco. In bocca, il sorso è largo e cremoso dalla progressione solida e dal finale polposo e avvolgente. 31 sono gli ettari a vigneto, coltivati a biologico della Fattoria di Petrolo, che produce 90.000 bottiglie. Alla guida della cantina con sede a Bucine c’è Luca Sanjust, terza generazione della famiglia Bazzocchi-Sanjust, che ha preso in mano le redini della tenuta di famiglia, dopo la conduzione pionieristica della madre Lucia. Siamo nel Val d’Arno di Sopra, confinante con la zona Sud-Est del Chianti, ad un’altezza tra i 250 e i 550 metri sul livello del mare. Qui dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso si producono vini capaci di imporsi per qualità e stile e che comprendono anche il Torrione, Sangiovese in prevalenza, il Campo Lusso, Cabernet Sauvignon, il Bòggina C, Sangiovese in purezza, il Valdarno di Sopra Bòggina A, sempre Sangiovese in purezza e l’Igt Bòggina B, bianco aziendale, da uve Trebbiano.

