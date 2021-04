Pfitscher, Doc Alto Adige Merlot Cortazo Riserva 2018

Brenntal è uno di quei nomi che non lascia spazio all'interpretazione: significa letteralmente “Valle che brucia” e si trova nella zona meridionale dell'Alto Adige, sotto la strada del vino e a nord di Cortaccia. Dal caldo Brenntal vengono notoriamente i migliori Merlot e Cabernet della regione e questo Cortazo (ora ci è chiaro anche il nome) viene proprio da qui. Il ripido vigneto della famiglia Pfitscher gode del massimo calore diurno e del vento alpino notturno con buone escursioni termiche e le uve di questo “single vineyard” (Merlot al 90% con un piccolo apporto di Cabernet Sauvignon), vengono fermentate e poi maturate in legno, dove riposano per un anno. L'annata 2018 (inverno con abbondante apporto d'acqua, estate calda e secca e settembre mite) hanno trasformato l'uva di quel vigneto in un vino caldo e profondo: note di foglia di pomodoro, marasca e liquirizia ben bilanciate anticipano una bocca dolce ma anche molto fresca, centrale e via via succosa. La famiglia Pfitscher coltiva la vite da sette generazioni e al momento l'azienda è portata avanti da nonno Alfred, il figlio Klaus con la moglie Monika e i tre figli Daniel, Hannes e Marion, tutti specializzati in uno dei settori che servono oggi a portare avanti una cantina. I 20 ettari di vigna di proprietà sono distribuiti in 6 comuni altoatesini, alcuni molto ripidi, con caratteristiche geo-climatiche diverse, da cui ricavano una dozzina di etichette.

