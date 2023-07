Piandimare, Doc Montepulciano d'Abruzzo Blue Label 2020

Capsula ed etichetta blu dove spicca un trattino sinuoso “che indica sia le onde del mare che le dolci colline di Villamagna”. Così il presidente della cooperativa Piandimare, Carlo D'Onofrio, descrive la bottiglia del Piandimare Montepulciano d'Abruzzo Blue Label Doc, un vino che ha fornito grandi soddisfazioni di critica e commerciali alla cooperativa di produttori che opera nel territorio di Villamagna (CH), area da sempre votata alla viticoltura e in particolare alla produzione di Montepulciano. Il mare Adriatico e il massiccio della Maiella, che si strizzano l'occhio poco distanti l'uno dall'altra, creano condizioni climatiche ottimali alla produzione vitivinicola locale che ha già tagliato l'ambizioso traguardo del riconoscimento della Doc territoriale. “Noi puntiamo sulla qualità e sul bio. La nostra cooperativa - osserva il presidente di Piandimare - ha cominciato a imbottigliare da due anni e in poco tempo abbiamo fatto moltissima strada: 250.000 bottiglie prodotte e già esportiamo in sette Paesi”. Il Piandimare Montepulciano Doc Etichetta Blu, con i suoi 13,5 gradi alcol è innanzitutto un Montepulciano che si lascia bere e si lascia bere anche in maniera strutturata. Il vino ha un colore rosso rubino intenso. Al naso presenta un profumo fruttato e floreale, la tipica marasca su tutti. Al palato risulta pieno e armonico. Perfetto con arrosti, carni rosse in genere, salumi e formaggi.

(Cristina Latessa)

