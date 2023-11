Piatti surgelati, li portano in tavola 8 italiani su 10. In testa alle preferenze svetta la lasagna 

Arrivare a casa la sera, dopo una lunga giornata di lavoro, ed infilare last minute un piatto surgelato in forno: un gesto che viene compiuto, più o meno regolarmente, dal 77,5% degli italiani. Al primo posto delle ricette “frozen” più amate, tra le innumerevoli opzioni offerte dal banco surgelati, c’è la lasagna alla bolognese (con il 26,2% delle preferenze degli intervistati), che decreta il trionfo di un piatto tipico della tradizione italiana; seguono le verdure fritte pastellate (22,8%), la paella (21,2%) e le zuppe (18,9%). Ma perché si scelgono i surgelati? Molto semplicemente perché sono “comodi, gustosi, e innovativi”. Emerge da uno studio di AstraRicerche, commissionato dall’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (Iias).

Dall’indagine si scopre che sono piatti che si consumano soprattutto da soli, sia a pranzo che a cena (55,2%), ma anche nei weekend in famiglia (25,4%), perché considerati un’ottima occasione per un pranzo della domenica veloce da preparare. “Quest’anno, in un momento storico caratterizzato da una crescente attenzione ai prezzi e al carovita - fa notare il presidente Iias, Giorgio Donegani - i piatti pronti surgelati hanno continuato ad essere premiati dal consumatore per la loro componente di servizio, unita anche alla capacità di coniugarsi alla tradizione gastronomica italiana e mediterranea”. Nel comparto sottozero, infatti, il segmento merceologico dei piatti pronti ha registrato, negli ultimi anni, un notevole incremento, raggiungendo nel 2022 quota 65.000 tonnellate consumate in Italia, dopo aver messo a segno nel 2021 un +10,2% sull’anno precedente. Quanto alle abitudini di consumo, i piatti pronti vanno per la maggiore soprattutto nel Nord-ovest, tra le generazioni più giovani (Gen Z e Gen Y) e nelle famiglie con figli al di sotto dei 10 anni, soprattutto per la loro grande praticità. Alla base delle motivazioni di chi dichiara di non aver comprato nell’ultimo anno piatti pronti surgelati (2 italiani su 10), ci sono spesso errate convinzioni da sfatare. Tra queste ricorre la fake news secondo cui questi prodotti non siano nutrizionalmente validi o equilibrati.

