Piazza Duomo, Le Calandre, Osteria Francescana, Uliassi e Reale: i “5 Cappelli” de L’Espresso

Dal Piazza Duomo di Alba dello chef Enrico Crippa a Le Calandre a Rubano dei fratelli Alajmo, dall’Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura ad Uliassi a Senigallia di Mauro Uliassi, al Reale di Castel di Sangro dello chef Niko Romito. Ecco i cinque grandi nomi della ristorazione italiana, gli unici che hanno conquistato i “Cinque Cappelli”, il massimo riconoscimento della Guida de L’Espresso “I 1000 Ristoranti d’Italia 2024” curata da Andrea Grignaffini, con il vicedirettore Alberto Cauzzi (dallo scorso anno, dopo la lunga curatela dello storico direttore Enzo Vizzari, durata ben 22 anni, che l’ha portata ad essere un punto di riferimento nell’universo della critica, ndr), presentata, ieri sera, a Milano.

Cinquecento sono i ristoranti che hanno ottenuto una valutazione da uno a cinque “cappelli”, come da tradizione: 178 hanno ricevuto un “cappello”, 191 sono quelli con due, 96 quelli che ne hanno tre, 30 con quattro. Assegnati, accanto a 24 premi speciali, cinque “Cappelli d’Oro”, riconoscimento a quei ristoranti che si sono distinti nella storia della cucina italiana: Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio della famiglia Santini con gli chef Nadia e Giovanni Santini, Antica Corona Reale a Cervere dello chef Gian Piero Vivalda, Casa Vissani a Baschi dello chef Gianfranco Vissani, La Pergola di Roma dello chef Heinz Beck e Da Vittorio a Brusaporto della famiglia Cerea, con gli chef Enrico e Roberto Cerea. La Regione che ha ottenuto più riconoscimenti è la Lombardia, con ben 178 ristoranti, di cui 105 con “Cappelli”, seguita da Piemonte con 93 (48 con “Cappelli”), Toscana con 91 (51 con “Cappelli”), Emilia-Romagna, con 77, e Lazio, con 74.

“Abbiamo realizzato questa guida con passione e impegno con l’intento recuperare dal passato le peculiarità storiche e anche estetiche della guida dagli oltre otto lustri di storia rendendola più esclusiva nel concetto del numero chiuso”, ha spiegato il curatore Andrea Grignaffini. E, sul concetto di “selezione”, si è soffermato anche il direttore de L’Espresso e delle Guide de L’Espresso, Alessandro Mauro Rossi: “abbiamo 1.000 ristoranti che non sono tanti rispetto alle altre guide, ma che sono di grandissima qualità e il fatto di esserci rappresenta una scelta precisa di premiare le eccellenze assolute della ristorazione, inoltre abbiamo costruito attorno alla guida un vero e proprio sistema con un sito, un app, i social e un magazine settimanale, il weekly enjoy, tutti completamente gratuiti”.

Focus - Guida “I 1000 Ristoranti d’Italia 2024” de L’Espresso: i “5 Cappelli”

Piazza Duomo - Alba

Le Calandre - Rubano

Osteria Francescana - Modena

Uliassi - Senigallia

Reale - Castel di Sangro

I “Cappelli d’Oro”

Dal Pescatore - Canneto sull’Oglio

Antica Corona Reale - Cervere

Casa Vissani - Baschi

La Pergola - Roma

Da Vittorio - Brusaporto

I “4 Cappelli”

Acquerello - Fagnano Olona

Antica Corona Reale - Cervere

Bros’ - Lecce

Contraste - Milano

DaGorini - Bagno di Romagna

Dalla Gioconda - Gabicce Mare

Dina - Gussago

Krèsios - Telese Terme

La Pergola - Roma

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti - Serralunga d’Alba

La Tana Gourmet - Asiago

L’Argine a Vencò - Dolegna del Collio

Materia - Cernobbio

Venissa - Venezia

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico

Cracco - Milano

Da Vittorio - Brusaporto

Danì Maison - Ischia

Del Cambio - Torino

D’O - Cornaredo

Duomo - Ragusa

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Enrico Bartolini - Milano

Il Pagliaccio - Roma

La Peca - Lonigo

Lido 84 - Gardone Riviera

Madonnina del Pescatore - Senigallia

Seta by Antonio Guida - Milano

Villa Crespi - Orta San Giulio

Villa Feltrinelli - Gargnano

I Premi Speciali

Miglior dolce by Domori - Lido 84, Gardone Riviera

Miglior piatto di pasta by Felicetti - Villa Elena, Bergamo

Miglior abbinamento vino/piatto by Tenuta Sette Ponti - Krèsios, Telese Terme

Miglior Risotto by Risobuono - Cascina Vittoria, Pavia

Miglior proposta vegetariana/vegana by Orto Brà - Nove, Alassio

Miglior ospitalità by Gin Mare - Da Vittorio, Brusaporto

Ristorante col format più originale by Bacio della Luna - Ferdy Wild, Lenna

Miglior locale etnico by Inspatime - Iyo Omakase, Milano

Ristorante Sostenibile by Frantoio Sant'Agata - Dalla Gioconda, Gabicce Monte

Miglior cuoco italiano all’estero by Castello di Albola - Chef Giuliano Sperandio

Miglior Pranzo/Cappello di Platino by Partesa - Osteria Francescana, Modena

Miglior giovane chef by Bertani - Chef Andrea Antonini

Miglior locale con il servizio spumeggiante by Masottina - Caffè Quadri, Venezia

Miglior Sommelier by Bellavista - Manuele Pirovano

Miglior Team di Sala by Intrecci - Il Pagliaccio, Roma

Migliore Carta dei Vini by Kettmeier - La Stua de Michil, Corvara

Migliore Esperienza degli ispettori by Barilla - Chef Mattia Pecis

Miglior locale di materia prima by Prosciutto San Daniele - Villa Maiella, Guardiagrele

Miglior pane al ristorante by Kon - Mammaròssa, Avezzano

Miglior carrello dei distillati by Sagna - Villa Crespi, Orta San Giulio

Miglior piatto by Classy - Reale, Castel di Sangro

Miglior trattoria dell’anno by San Bernardo - Ai Cacciatori, Cartosio

That’s Amore by Voiello - Da Paolino, Capri

Miglior esperienza al ristorante by Nero Lifestyle - La Tana Gourmet, Asiago

