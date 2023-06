Pietro Caciorgna, Doc Terre di Casole Sangiovese Alberaia 2019

L’azienda agricola Pietro Caciorgna, si trova nel Comune di Casole d’Elsa, in provincia di Siena. Oggi questa realtà ha una superficie totale di 20 ettari, coltivati a cereali e foraggi per il piccolo allevamento di razza Chianina, produce anche vino in passato in parte venduto sfuso. Attualmente, il vigneto, due ettari posti nella collina “Osteria delle Macchie” e impiantato nel 2001 a Sangiovese, alimenta un piccolo portafoglio etichette a Doc Terre di Casole. A condurre l’azienda ci sono Pietro e la moglie Elda, che si occupano principalmente dell’agriturismo e dell’allevamento, mentre la parte viticola è condotta dal figlio Paolo Caciorgna, affermato enologo consulente, che gestisce anche un progetto di poco più di due ettari a vigneto sull’Etna (distribuiti in Contrada Marchesa, Santo Spirito e Bocca d’Orzo). Il termine “Alberaia” (oltre a riecheggiare il suffisso “aia” che per i vini toscani ha di certo un valore significativo) è il nome del vino oggetto del nostro assaggio e indica una fila di alberi, normalmente lungo un fiume, in questo caso lungo il fiume Elsa. La versione 2019, dopo la malolattica in barrique, prosegue la sua maturazione sempre in legno piccolo di secondo e terzo passaggio. I suoi profumi rimandano alla ciliegia matura, alla terra e al sottobosco. In bocca, il sorso è sottile e saporito, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante da cui emergono tocchi affumicati.

