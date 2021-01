Podere Forte, Toscana Igt Cabernet Franc Guardiavigna 2016

Il Guardiavigna è probabilmente il vino bandiera aziendale, nonostante, nel recente passato Podere Forte abbia concentrato la sua attenzione sul Sangiovese, declinato anche con due Cru, Vigna del Melo e Vigna Anfiteatro, oltre al classico Petrucci e Petruccino. Uscito per la prima volta nel 2001 come blend di Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot, con la versione 2016, oggetto del nostro assaggio, questo vino è diventato un Cabernet Franc in purezza. Affinato per 18 mesi in barrique, profuma di fiori, erbe aromatiche e piccoli frutti rossi, con spezie e affumicature a contrasto. In bocca, il sorso è articolato e continuo, dagli accenti cremosi e dal finale ampio e compatto. Il progetto enologico di Pasquale Forte, presidente dell'azienda Eldor leader nel settore dell'Automotive, è cominciato nel 1997, ed oggi conta su 300 ettari di cui 15 a vigneto, per una produzione di 15.000 bottiglie. L’azienda, totalmente condotta in biodinamica e situata in Val d’Orcia, tra le colline che segnano il confine tra il Senese e il Grossetano, è un bel esempio di integrazione tra agricoltura e zootecnia, tra tradizione ed innovazione. Un'impostazione che si è, evidentemente, riverberata anche nella produzione vinicola, con l'apporto delle esperienze di molti protagonisti del mondo del vino, per esempio, di Lydia e Claude Bourguignon, esperti conclamati nell'individuare e valorizzare terroir enoici.

