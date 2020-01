Podere Il Castellaccio, Toscana Igt Rosso Valénte 2017

Quando un vino prodotto nel comune di Castagneto Carducci non è un Bolgheri? La risposta è molto semplice: quando il vino è realizzato con uve non autorizzate per un Bolgheri Doc o Bolgheri Docg Superiore. Le regole - giustamente - sono molto ferree e non ammettono né deroghe né variazioni nel territorio della denominazione. Lì si vinifica uva bordolese oppure Sangiovese. Stop, e non sono ammesse contestazioni. Podere Il Castellaccio, una delle facce territoriali piuttosto nuove (anche se fa vino da diverso tempo), si trova precisamente in questa situazione. L’azienda, ubicata in zona Segalari, si trova a poca distanza da Castagneto Carducci, ma le vigne sono fuori appellazione. In questo posto hanno piantato non solo il classico Sangiovese del passato, ma pure Pugnitello e Foglia Tonda. Vecchie vigne, con ceppi di più di 40 anni di vita: cosa, che quando esaminato e discussa, cambierà molte idee sulla presenza di queste varietà in territorio toscano. Un Bolgheri di Cabernet Franc è in programma, ma intanto possiamo - anzi dobbiamo - godere l'indiscutibile bontà del Valénte, un bel blend di Sangiovese, maturato come i partner in botti da 20 ettolitri. La gradevolezza del Sangiovese, fragrante e sostenuto, si sposa benissimo con gli interessanti aromi della Foglia Tonda e la struttura donata dal Pugnitello. Vino diverso e una proposta che dimostra in modo convincente che Bolgheri ha più frecce al suo arco.

(Daniel Thomases)

