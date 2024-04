Podere La Villa, Toscana Igt Rosato Rintocco 2023

La gamma dei prodotti aziendali di Podere La Villa comprende tre etichette aziendali: il Chianti Classico “Il Pargolo”, blend a base di Sangiovese e Merlot maturato in legno di secondo e terzo passaggio, che celebra la nascita del primo nipote di Giacomo nel 2007 e “Giacomo”, vino dedicato al padre scomparso nel 2016, Merlot in purezza affinato in legno piccolo. A questi si aggiunge il “Rintocco” un rosato in acciaio, ottenuto da Cabernet Sauvignon in purezza ed oggetto del nostro assaggio. La versione 2023 si presenta con un colore rosa tenue tendenzialmente ramato. Al naso predominano i richiami alla rosa, con qualche tocco erbaceo, di spezia e di melograno. In bocca il sorso è immediato e di piacevole fragranza, dallo sviluppo morbido e dal finale dai toni di piccoli frutti rossi. Podere La Villa - 7 ettari a vigneto collocati nei pressi di San Casciano Val di Pesa - potrebbe essere una piccola realtà artigianale non dissimile dalle mille altre che formano la denominazione del Chianti Classico. Ma non è così. Si tratta, infatti, dell’azienda di Giacomo Tachis, l’enologo padre nobile dell’attuale Toscana enoica, che la volle avviare nel 2004. Oggi, a guidare l’azienda c’è sua figlia Ilaria Tachis che, fedele al lascito intellettuale del padre, produce vini senza dimenticare la cultura e la ricerca, assecondando tra i vigneti i tempi della natura e in cantina intervenendo il meno possibile.

