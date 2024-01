Poderi dal Nespoli, Docg Romagna Albana Secco Campodora 2021

È di recente costituzione il rapporto di consulenza tra Riccardo Cotarella, enologo che non ha bisogno di presentazioni, e Poderi dal Nespoli, realtà nell’orbita del gruppo Argea, all’insegna di un progetto che, a partire dal 2025, vedrà nuove interpretazioni stilistiche di 3 vini rossi già presenti in gamma e 2 nuovi bianchi, puntando sui vitigni bandiera della Romagna - Sangiovese e Albana - e una sperimentazione su alcune varietà internazionali. Per intanto, dalla cantina romagnola - nata ad inizio degli anni Ottanta del secolo scorso e situata a Nespoli, nel forlivese con 180 ettari vitati - ecco l’Albana Secca Campodora 2021. Di colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati, profuma di gelsomino pesca, albicocca, ananas e agrumi. In bocca il sorso è ricco, cremoso e tendenzialmente fragrante, dallo sviluppo compatto e dal finale intenso. Il gruppo Argea, solida holding nata nel 2021, mette assieme una composita serie di aziende, comprendente la capostipite cantina MGM Mondo del Vino (nata nel 1991 a Forlì), la MGM di Priocca nel cuneese, le cantine Acquesi di Acqui Terme e Cuvage, Ricossa di Castel Boglione nell’Astigiano e la siciliana Barone Montalto, più l’abruzzese Cantine Zaccagnini entrata nel gruppo nel 2022, e si distingue soprattutto nell’esportazione sui principali mercati internazionali, candidandosi anche ad interpretare un ruolo significativo in termini quantitativi.

(fp)

Copyright © 2000/2024