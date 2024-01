Poderi del Nazareno, Docg Romagna Albana Secco 2022

L’azienda vitivinicola Poderi del Nazareno - di proprietà di Remo Di Carlo - si estende su una superficie di 30 ettari all’ombra dell’antica Torre di Oriolo dei Fichi, nel comprensorio di Faenza e rappresenta una delle tante piccole realtà a conduzione familiare della zona. Una presenza, quella delle piccole cantine, che in generale caratterizza significativamente l’intero tessuto enoico del Bel Paese e che ha naturalmente una sua solida rappresentanza anche in Emilia Romagna, dove la produzione di vino è tuttavia sempre stata basata su quella delle grandi cantine cooperative. Segnando con gli sviluppi più recenti, probabilmente, un passaggio importante dalla “quantità alla qualità”, che a queste latitudini ancora non era del tutto dispiegato. Alla base del ricco portafoglio etichette aziendale ci sono i vitigni locali, evidentemente - Sangiovese, Albana, Centesimino, Longanesi (Burson) e Famoso - ma non manca neppure il contributo di alcune varietà internazionali come il Cabernet Sauvignon, il Merlot, lo Chardonnay e il Sauvignon. L’Albana Secco 2022 si presenta di un bel colore giallo paglierino delicato e brillante. Al naso, si succedono rimandi aromatici alla frutta a polpa bianca e gialla, cenni floreali e lievi tocchi vegetali. In bocca il sorso è tendenzialmente ben profilato, pulito e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale convincente, dove tornano intensi i tratti fruttati.

