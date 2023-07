Poggio Antico, Doc Rosso di Montalcino 2021

Poggio Antico, acquistata dalla famiglia Glover nel 1984, si era fatta largo nell’arco di pochi anni tra le cantine di riferimento della denominazione del Brunello di Montalcino. Nel 2017 l’azienda è stata acquisita dall’industriale belga Marcel Van Poecker, leader del Gruppo Atlas Invest. I suoi vigneti si trovano ad un’altezza media di 500 metri sul livello del mare ed occupano una superficie di 35 ettari coltivata a biologico, con il Sangiovese, evidentemente, a recitare il ruolo di protagonista quasi assoluto (2 ettari sono allevati a Cabernet Sauvignon). Il patrimonio viticolo dell’azienda è diviso in tre poderi (I Poggi, Madre e Le Martine), ripartiti in 6 “Macrogruppi” e 15 “Unità di Suolo”, che rappresentano tutti i micro-terroir della tenuta. Le Unità di Suolo dividono gli ettari della proprietà in settori dalle caratteristiche pedologiche simili, anche se disposti su appezzamenti diversi. Si tratta di un progetto avviato all’arrivo della nuova proprietà con l’obbiettivo di rimarcare l’identità dei vini aziendali. Ciascuna Unità infatti viene vinificata e affinata separatamente, grazie a una gestione plot by plot. Il Rosso di Montalcino 2021 possiede profilo aromatico arioso sui frutti rossi e le erbe aromatiche con qualche tocco affumicato. In bocca, il sorso è piacevolmente fragrante, dal tannino vivace e dallo sviluppo articolato, che termina in un finale dolce e compatto.

(fp)

