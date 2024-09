Poggio dei Gorleri, Doc Riviera Ligure di Ponente Pigato Arveglio 2021

Fermenta e matura solamente in acciaio questo Pigato di Poggio dei Gorleri, vitigno bianco tipico della Liguria, nato probabilmente dalla mutazione spontanea dal Vermentino. Da esso si distingue per le puntinature color ruggine che si formano sugli acini intensamente gialli, quando arrivano a maturazione completa. L’Arveglio 2021 ha brillantezza dorata nel bicchiere e una certa densità. Profuma di fiori di tiglio e mandorla cruda, di melone e pesca bianchi, con fresche note balsamiche di erbe aromatiche. Il tocco iodato si percepisce netto anche al palato, morbido e allo stesso tempo sapido, con guizzi citrini e velature minerali. Gli aromi fruttati e floreali tornano anche al sorso, che chiude caldo e roccioso. Il Pigato e il Vermentino sono i vitigni che caratterizzano la produzione di Poggio ai Gorleri, insieme al Rossese di Albenga, alla Granaccia e all’Ormeasco. In tutto 10 ettari parcellizzati vista mare fra Imperia e Diano Castello, curati dalla famiglia Merano, che ha voluto investire in vigne a partire dal 2003, per cercare di dare dignità ad una zona della Riviera di Ponente poco valorizzata. I vigneti arrivano fino a 30 anni di età, piantati da selezione massale di piante liguri e sarde; la stessa tecnica usata per le vigne più recenti. Nel 2022 la famiglia Merano ha unito le forze insieme a cantine SanSteva, fondata dalla famiglia Risso a Santo Stefano al Mare per far conoscere il Moscatello di Taggia.

(ns)

