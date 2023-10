Poliziano, Toscana Igt Rosso Le Stanze del Poliziano 2019

A fare la voce grossa nella produzione odierna della cantina di Federico Carletti ci sono i Nobile di Montepulciano, ma la forza qualitativa di questa realtà enologica, fondata nel 1961, è dipesa anche dal successo dei cosiddetti “Supertuscan”. Qui “impersonati” soprattutto dall’etichetta Le Stanze. Un vino prodotto per la prima volta nel 1987 e che deve il suo nome all’opera omonima dell’erudito rinascimentale Angelo Ambrogini, detto, per l‘appunto, “Il Poliziano”. Si tratta di un Cabernet Sauvignon e Merlot, maturato per 16 mesi in barrique, che, nella versione 2019, alterna profumi di amarena e mirtilli, cenni balsamici e speziati. In bocca il sorso è denso e dallo sviluppo avvolgente, con chiusura lunga ancora fruttata e speziata. L’azienda di Federico Carletti produce 750.000 bottiglie da 117 ettari di vigna a Montepulciano - ma ci sono anche i 7 ettari di “In Violas” a Cortona e i 27 di “Lhosa” in Maremma - ed ha completato proprio quest’anno la ristrutturazione definitiva del suo opificio, avviata nel 1998 (con la realizzazione di una moderna cantina) e proseguita nel 2005 (con quella di una altrettanto moderna barriccaia), terminando oggi con la completa rivisitazione dell’ultima porzione adibita a cantina, costruita nel 1986. Un processo di rinnovamento che va di pari passo con quello del sempre più significativo impegno aziendale dei figli di Federico, Maria Stella e Francesco.

(fp)

Copyright © 2000/2023