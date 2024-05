Polje, Doc Collio Ribolla Gialla Nivola 2021

La famiglia Sutto porta avanti, dal 1933, una solida produzione viticola, coltivando i vigneti di Campo di Pietra, tra Treviso e Venezia, che escono sul mercato con i vini a marchio Sutto, quelli in Valdobbiadene, da cui arrivano gli spumanti a marchio Batìso e quelli, infine, nel Collio, dove sono prodotti i vini a marchio Poje. A tutto questo, affianca anche la gestione di OmiaHotel, della trattoria Ca’ Landello, dell’osteria e del Caffè Sutto e del wine store Suttowine a Noventa di Piave, più quello di Jesolo. L’azienda Polje si trova a Cormòns e deve il suo nome alle doline, cavità di origine carsica formatesi per erosione delle Prealpi Giulie, che in zona si chiamano appunto “polje”. Gli ettari a vigneto sono in totale sedici e si trovano sia nel comprensorio di Cormòns, che in località Scriò, nei Pressi di Dolengna del Collio, producendo circa 65.000 bottiglie all’anno. La Ribolla Gialla Nivola fa parte della linea apicale di Polje, insieme ai vini Valnoi (Friulano), Lavino (Pinot Grigio) e Lovian (Sauvignon), i cui nomi sono un anagramma di Novali, la frazione di Cormòns dove si trova l’azienda. La versione 2021 è di colore giallo paglierino con riflessi leggermente verdognoli e profuma di agrumi e frutti bianchi, con tocchi di erba fresca e spezie. In bocca il sorso è fragrante, sapido e continuo, dallo sviluppo ritmato e dal finale ampio che torna su toni agrumati e speziati.

(fp)

Copyright © 2000/2024