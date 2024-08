Ponte di Ferragosto all’aria aperta per 14 milioni di italiani, tra grigliate e picnic

Tra spiaggia, campagna, montagne ed agriturismi, e, quindi, tra barbecue, picnic, pranzi e cene all’insegna del buon made in Italy, gli italiani in gita nel ponte di Ferragosto sono ben 14 milioni. È la stima di un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del “Capodanno estivo” per raccontare come il piacere della tavola sia, in questi giorni di vacanze per le ferie, motore di convivialità.

Oltre la metà degli italiani in gita, infatti, 7,5 milioni, ricorrerà al tradizionale picnic, portando il cibo da casa o addirittura preparando la classica grigliata, mentre il resto mangerà in agriturismi, sagre o ristoranti. Proprio la grigliata è una delle grandi passioni degli italiani nel 2024, con il 70% che coglie l’occasione dell’estate per darsi al bbq. Tra le pietanze preferite la carne resta in vetta ai gusti degli italiani, indicata dal 49% dei patiti del barbecue, davanti alle grigliate miste (37%), mentre per la prima volta le verdure affiancano il pesce (entrambi al 7%). Con il gran caldo e la mancanza di pioggia occorre però fare attenzione al pericolo incendi. Per questo è importante posizionare il barbecue lontano da luoghi a rischio roghi. Ma ci sono anche 6,5 milioni di italiani che approfittano del Ferragosto per ritrovarsi in casa di parenti e amici, mentre altri 12,5 milioni coglgono l’occasione per rilassarsi tra le mura domestiche. Non manca chi visita mostre o partecipa a concerti, chi è già in vacanza e chi, invece, sta lavorando. Sono poi oltre mezzo milione gli italiani e gli stranieri che trascorrono le vacanze in uno dei quasi 26.000 agriturismi nazionali, tra pranzi, cene e pernottamenti, all’insegna del cibo 100% italiano e della natura, secondo una stima di Terranostra Campagna Amica, l’associazione agrituristica di Coldiretti.

Copyright © 2000/2024