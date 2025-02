Post dal Vin, Docg Barbera d’Asti Superiore Rebarba 2021

Quando il vino incontra la musica, nasce qualcosa di straordinario. A Rocchetta Tanaro, nel cuore del Monferrato, la Barbera d’Asti prende vita a ritmo di note grazie al maestro Peppe Vessicchio. Il suo progetto Rebarba, nato dall’amicizia con lo chef Beppe Sardi e Giulio Porzio, presidente delle Cantine Post dal Vin, è un mix perfetto di tradizione, creatività e un pizzico di magia sonora. Il maestro “di Sanremo” ha sperimentato l’armonizzazione musicale sulle botti di Barbera, scoprendo che le frequenze giuste possono rendere il vino più morbido, armonico e persino più digeribile. Un’idea tanto geniale quanto fuori dagli schemi, proprio come il nome Rebarba, un anagramma di Barbera che richiama anche la celebre barba del compositore. Con la vendemmia 2021, la famiglia si allarga: accanto alla Rebarba classica, arrivano la versione Superiore e una Barbera biologica, per un totale di 10 mila bottiglie. Una danza nel calice di ciliegie mature, prugna, e spezie. In bocca è un’onda fresca e vibrante, con una bella e vivace acidità. Con il tempo, emergono frutti rossi e sottili note balsamiche. È una Barbera che si abbina bene con tutti i piatti della tradizione piemontese, soprattutto le carni, ma suggeriamo anche qualche abbinamento con cibo asiatico: perfetto paring il bao con pulled pork e salsa di senape al miele. Per i vegani, ottima su hummus di barbabietola con crostini integrali.

